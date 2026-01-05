［ラストストーリー］＜２＞今年の正月も、自宅には大勢の子どもと孫、ひ孫が集まりにぎやかだった。宮崎県都城市の長倉幸夫さん（９９）は、おせち料理に箸を伸ばして笑顔を見せつつ、７０年余り連れ添った妻・千恵子さんがいないことの寂しさも感じていた。２０２３年の晩秋。施設に入所していた千恵子さんは、娘たちとの面会を楽しんだ日の夜、一人静かに旅立った。告別式は、黄金色に輝くイチョウ並木のそばにある葬儀場で