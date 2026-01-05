◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームNEVER無差別級選手権60分1本○挑戦者ウルフアロン12分53秒レフェリーストップ王者EVIL●※ウルフが新王者に（2026年1月4日東京ドーム）21年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストでプロレスに転向したウルフアロン（29）が衝撃デビューを飾った。NEVER無差別級王者EVILを相手にハイフライフローなど大技を仕掛け、凶器攻撃にも耐えて、逆三角絞めで勝利。日本の柔道五輪王者初