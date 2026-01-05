「大相撲初場所」（１１日初日、両国国技館）新大関の安青錦（２１）＝安治川＝が４日、都内の荒汐部屋に出稽古し、若隆景、若元春らと８番相撲を取った。冬巡業後も多くの取材対応、テレビ出演をこなした。３日に部屋で始動し、相撲を取る稽古は番付発表以降初めて。「忙しかったので体がまだ慣れていない。少しずつ調子を上げていきたい」と場所を見据えた。その多忙を「いろいろ経験できた。（共演者は）みんな初めてで