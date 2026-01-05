【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】AKB48の海外姉妹グループ、KLP48と歌手の鈴木愛理（31）と乃紫（のあ、25）が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。トップバッターで地元拠点のKLP48がAKB48の「フライングゲット」などを披露して盛り上げ、2番手の乃紫は「全方向美少女」などSNSから現地にも届いた人気曲を熱唱。新年初ステージに「ハッピーニューイヤー！」と叫び「JPOPの魅力