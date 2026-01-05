ÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜ³ÍÆÀ¤ò?ÊÌ»ëÅÀ?¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥í¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë?¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì³ÈÂç?¤ØÂç¤­¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¡½¡½¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ«Á¯¥Ó¥º¡×¤Ï£´Æü¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·¿¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬¡×¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²¬ËÜ¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÄ¹