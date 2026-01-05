ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた巨人の岡本和真内野手（２９）が、３日（日本時間４日）にブルージェイズと契約合意したとＭＬＢ公式サイトやニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者ら複数の主要な現地メディアが報じた。ＭＬＢ関係者や有識者は和製大砲に早々と「トロントの看板選手になる」と太鼓判を押し始めているが、その理由とは――。デッドライン直前で電撃入団が決まった。ポスティング交