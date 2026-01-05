9日からNetflixで配信される新番組『timelesz project -REAL-』(以下『タイプロ2』)とのSNS特別広告「タイプロ 2 観るなら、Uber Eats でいーんじゃない?」が5日、発表された。(左から)松島聡、原嘉孝この広告では、番組に出演するtimeleszのメンバーから、松島聡と原嘉孝を起用。「推し活×食×リアルな思い出」をテーマに、番組視聴と Uber Eats の楽しみ方を提案する3本の特別広告を、Uber Eats Japan の公式 SNS(Instagram、X