第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路が行われ、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。各校ランナーの走りに感動が広がる中、8区の沿道では大物女優が観戦。ファンからは「今年もいらしていたのですね」などの声が上がった。主催の関東学生陸上競技連盟によると、2日間の沿道の観戦者数は約105万人。その中には、女優・鈴木保奈美も含まれていた。3日に自身のインス