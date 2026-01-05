◆新日本プロレスＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０▽ＮＥＶＥＲ無差別級王座戦〇挑戦者 ウルフアロン（１２分５３秒三角締め⇨レフェリーストップ）第４９代王者ＥＶＩＬ●※ウルフアロンが第５０代王者２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級王者のウルフアロン（２９）が、プロレスデビュー戦で、いきなりチャンピオンベルトを奪取した。新日本プロレス認定「ＮＥＶＥＲ無差別級王座」保持者、ＥＶＩＬ（イ