巨人の石塚裕惺内野手（１９）が４日、今年の漢字に「摑」を設定した。１年目の昨季は２軍で打率３割２分７厘の好成績を残し、１軍ではプロ初安打を記録。迷わず色紙にペンを走らせると、「巡ってきたチャンスをものにできるようにという意味で」と「開幕１軍とレギュラー獲得」へ強い思いを口にした。高卒２年目だが、遠慮はない。「やっぱりレギュラーで出たいという思いがある」と目指すのは定位置奪取だけだ。昨季、