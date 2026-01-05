西武・西口文也監督（５３）は４日、今季限りでの引退を表明した栗山巧外野手（４２）の今春キャンプの振り分けについて、「Ｂ班スタートと考えています」と高知・春野の２、３軍キャンプからとする考えを明かした。チームを長年支えた球団の顔でも、特別扱いはしない。昨季５位からの逆襲を期す就任２年目のシーズン。大ベテランの１軍昇格は、他選手同様「戦力として必要」と判断してからになる。指揮官は「もちろん。じゃな