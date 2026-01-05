中日・大野雄大投手（３７）が４日、侍ジャパンとの勝負を２６年最初の目標に定めた。地元京都市の大文字山で新年恒例の登山を公開。２５年は自己最多タイの１１勝でカムバック賞に輝いた左腕は「昨年以上を」と誓い、「まず目標は」と２月２７、２８日にバンテリンＤで行われるＷＢＣ直前の日本代表戦の登板を志願した。東京五輪金メダルの一員でもあり「やっぱり特別。世界一を取ってほしいチームに投げたい」と笑顔。時期的