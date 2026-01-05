広島の小園海斗内野手（２５）が４日、広島市内で自主トレを公開し、ＷＢＣ出場に向けて“超速仕上げ”を宣言した。２５年セ・リーグの首位打者、最高出塁率の２冠。「何も連絡は来ていないけど、出たい気持ちは強い。早めに準備して、という感じで今年はやっていく」と、意気込んだ。年明けは２日から始動し、練習ではＷＢＣ球を使用する。２４年秋のプレミア１２では二塁手でベストナイン。「本塁打を打てるわけじゃない。塁