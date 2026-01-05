ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が４日、今季の目標に「けがをしない」「リーグ優勝と日本一」を掲げた。ロッテで３年目の昨季は３９試合で打率２割１厘、５本塁打、１３打点。６月３０日に右肩亜脱臼による炎症のため出場選手登録を抹消され、米国で右肩の手術を受けた。「昨年は残念ながらけがをしてしまったので今シーズンはけがなく、ロッテでリーグ優勝と日本一になれるようなシーズンにしたいです。オフも積極的にバ