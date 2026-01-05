グラビアアイドルの溝端葵（24）が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場する。【写真】超ナイスバディ！ビキニ姿がまぶしい溝端葵溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。2026年のグ