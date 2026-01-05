元AKB48でタレントの大家志津香（34)が3日に放送されたフジテレビ「アベレー女比べたがるオンナたち」（後11・50）に出演。夫との家事分担について明かした。大家は24年4月に俳優の岩田玲と結婚。家事の負担割合について聞かれた大家は「私、10:0です」と答えた。自身が「0％」と言うと、共演者からは「いいな〜」「凄い」と驚きの声。大家は「何か向こうがこだわり強くて、めっちゃせっかちなんですよ。だから、私がやる