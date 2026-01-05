俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、篠原、ジェシー、藤木が取材会に出席。互いの印象や見どころを語った。【全身ショット】ハイジュエリーに負けない美脚を披露の篠原涼子■“禁断の三角関係”演じるキャスト陣の“印象”「戦友」「気遣