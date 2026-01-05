お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ正月SP」（毎日放送）に出演。睡眠時間について語った。浜田は今回、10年以上ぶりの共演となる堂本剛と共に、大阪グルメ巡りへ。その道中、立ち寄った飲食店で、堂本から「何時起き、何時寝が多いですか？」と質問を受ける。これに浜田は「きょうはちょっとね、ロケあったんであれですけど、普段…あんまね、長いこと寝ると頭痛くなる