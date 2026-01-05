俳優の中井貴一（64）が4日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。32年前に初めて共演した16歳の女優に「本当にホレた」と明かした。この日のゲストは芸能生活45周年を迎えた女優の観月ありさ(49)。中井とは1993年のフジテレビ系ドラマ「じゃじゃ馬ならし」で初共演。中井は観月にとって芸能界の恩人と慕う存在と紹介された。中井は「初めてご一緒した時に、僕、本当に観月ありさっていう