◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームIWGP女子＆STRONG女子ダブル選手権60分1本○IWGP女子王者・朱里12分9秒片エビ固めSTRONG女子王者・上谷沙弥●※朱里が2冠王者に（2026年1月4日東京ドーム）IWGP女子王者の朱里がSTRONG女子王者の上谷を破り、2冠を達成してうれし涙を流した。総合格闘技やキックボクシングなどでも活躍した朱里は、上谷をサポートする極悪軍団のHATE軍にもひるまず、バズソーキックを連発。肩