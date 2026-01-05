アメリカによるベネズエラへの攻撃について、アメリカの有力紙は、民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました。ニューヨーク・タイムズは3日、ベネズエラ政府高官の話として、今回の攻撃で民間人を含む少なくとも40人が死亡したと報じました。また、ベネズエラの国防相は4日、マドゥロ大統領の警護チームの大部分が死亡したと述べています。国防相は、主権を確保するため国の全土で軍を動員したことを明らかにしました。こ