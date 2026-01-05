◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝流通経大柏2―1大津（2026年1月4日浦和駒場）大津とのライバル対決を制し、流通経大柏が2大会連続の国立切符を手にした。1―1の前半34分、DFメンディー・サイモン友（2年）が左FKを右足で押し込んで大会初得点。昨秋のU―17W杯日本代表で、セネガル出身の父を持つ1メートル87の大器は「今日は絶対に自分が点を取って、後ろで守って、勝たせたいという思いが強かった」と声を弾ま