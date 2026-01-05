◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝尚志1―0帝京長岡（2026年1月4日浦和駒場）尚志の鮮やかなカウンター攻撃がさく裂した。後半21分、中盤でボールを奪うとFW根木翔大（3年）が左サイドを抜け出す。快足を飛ばしてゴール右に顔を出したFW臼井蒼悟（3年）が、ラストパスを冷静に流し込んだ。3回戦・神戸弘陵戦に続く2戦連続の決勝弾に「根木を信じて走った。思い通りだった」と胸を張った。3試合連続で1点差をもの