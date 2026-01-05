◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝帝京長岡0―1尚志（2026年1月4日浦和駒場）帝京長岡は5大会ぶりの4強入りを狙ったが、昨夏の全国高校総体準々決勝でも敗れた尚志にまた一歩及ばなかった。今大会4試合目で全体的に体が重かった。攻撃に転じてもゴールに迫れず、後半21分に先制されるとそのまま無得点で敗れた。1、2年生には技術力の高い選手がそろうだけに、古沢徹監督は「体を鍛えて速い、強い相手に対してフ