バレーボールSVリーグ男子、サントリーのドミトリー・ムセルスキー（37）が4日、東京GB戦の試合後に今季限りでの引退を表明した。ロシア代表として12年ロンドン五輪で金メダルを獲った2メートル13のオポジットは「家族のことが第一の理由。子供は母国のロシアで育てたい」と話した。ムセルスキーは16得点の高橋藍に次ぐ14得点で3―0勝利に貢献。サントリーは17連勝とした。