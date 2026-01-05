セリエA 25/26の第18節 ベローナとトリノの試合が、1月5日02:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）らが先発に名を連ねた。 10分に試合が動く