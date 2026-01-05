ラ・リーガ 25/26の第18節 アラベスとレアル・オビエドの試合が、1月5日02:30にメンディソローサにて行われた。 アラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）、デニス・スアレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、ヨシップ・ブレカロ（FW）、アルバート・レイナ（FW）らが先発に名を連ねた。