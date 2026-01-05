ラ・リーガ 25/26の第18節 マジョルカとジローナの試合が、1月5日02:30にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカは浅野 拓磨（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。 25分に試合が動く。ジローナの