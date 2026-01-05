【5R】初日予選の3Rで後続のもつれを尻目に堂々と逃げ切った上杉。昨年11月の大宮で9連勝の特班に成功。今回はA級3戦目となるが、これで予選は3連勝だ。準決は特選で風を切った保田やS落ちの松本が別線に控える大激戦区。それでも積極策を貫くのは上杉だろう。S級経験豊富な筒井が番手で仕事をこなす。強地脚が持ち味でもあり「準決も自分の競走を心がける。力を出し切ります」と迷いはない。番手の筒井もフレームを戻し復調ム
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 標識に車衝突 助手席の19歳死亡
- 2. 女性「死んだ主人が家にいる」
- 3. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 4. 娘がクマに食われながら電話 露
- 5. 嘘ついて…結婚発表にファン絶望
- 6. 櫻坂46・勝又 現役京大生と公表
- 7. ウルフアロン 勝利で王座奪取
- 8. 新婚の波瑠&高杉真宙「神対応」
- 9. 車にはねられた10代 信号無視か
- 10. おひとり様好き「孤独死コース」
- 1. 標識に車衝突 助手席の19歳死亡
- 2. 車にはねられた10代 信号無視か
- 3. 1000万円緊縛強盗 少年3人逮捕
- 4. 健康保険証での年齢確認が不可に
- 5. 小児がんの女性 凍結卵巣で出産
- 6. コンクリ殺人 加害者「悔しい」
- 7. 1000万円強盗 少年3人は実行役か
- 8. 繁華街で10代はねられ意識不明
- 9. 新東名で3台が玉突き事故 炎上も
- 10. PA車内に男女遺体 男性の首に傷
- 1. 女性「死んだ主人が家にいる」
- 2. 女性用トイレを利用? 男性増加か
- 3. 性行為せず出産 友情婚のリアル
- 4. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
- 5. シャワーだけの人 幸福度が低い
- 6. 高市政権に予言「絶望が広がる」
- 7. 自撮りのためクマへ突進の末路
- 8. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
- 9. 10代男女はねられ重体 名古屋
- 10. ネイリスト 玄関で襲われたか
- 1. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 2. 娘がクマに食われながら電話 露
- 3. 習近平氏 実は「崖っぷち」か
- 4. 日本旅行で1位 韓国のネット話題
- 5. ガンジス川で日本人が放尿 声明
- 6. 大統領を拘束 中国が懸念を表明
- 7. 米のベネズエラ攻撃 40人死亡
- 8. 「日本人は素養が高い」中国反応
- 9. 俳優らに国籍付与 米で物議に
- 10. 恋人自慢する看護師 中国で物議
- 1. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 2. 青木さやか 年金の見込額に唖然
- 3. 失業者が続出 中国経済の異常
- 4. 居酒屋の「飲み放題」不公平感
- 5. 老化を防ぐお酒の飲み方とは
- 6. トヨタG 楽して稼げるのはどこ
- 7. NHK ネット業務に大コケのワケ
- 8. ライク 業界首位格と自負も
- 9. 税務署から「申告なし」に違和感
- 10. 浮かれる祖父に孫「それ、詐欺」
- 1. 3Dプリンターの「なぞる定規」
- 2. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 3. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 4. Amazonで飲料やお酒が最大48%OFF
- 5. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
- 6. iPhoneやiPadなどでも快適な日本語入力が可能に！最新「iOS 8」で文字入力アプリを変更する方法を紹介ーーSimejiやmazecが配信開始【ハウツー】
- 7. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 8. ノースフェイスがAmazonで36%OFF
- 9. 【NAB Show2018】ニコンではロボットによる映像制作の効率化をメインとした展示
- 10. 最新ではないNothingの「オープンイヤー型イヤホン」をあえて今買った理由
- 11. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 12. 打鍵感を極める！ 黒檀の木製キートップとアルミキートップが新春初売り
- 13. ネット環境大事すぎ！ Web会議のわずかな「違和感」で相手に与える印象が激変
- 14. 【トレビアン】台湾で『ニコニコ動画』がウケない!? 台湾人が語るその理由とは
- 15. ASUSの自撮りが強化されたスーパーミドルレンジスマホ「ZenFone Selfie ZD551KL」を購入！開封して外観をチェック【レビュー】
- 16. Google Earthにお気に入りの場所を登録したり画像やテキストを追加したりできる「プロジェクト作成機能」が登場＆使用方法はこんな感じ
- 17. Apple Music年始限定のプレイリスト「New Year Starters 2026」公開
- 18. 今さら聞けない 最新ChatGPT全貌
- 19. あの手この手で食い止めろ！「ミス・エレベーターババア！｜ババアからの脱出ゲーム」：発掘！スマホゲーム
- 20. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
- 1. ウルフアロン 勝利で王座奪取
- 2. 棚橋弘至が引退 超満員札止め
- 3. 峯岸と「親戚」の2ショ 驚きの声
- 4. 「また青学大のエースが…」指摘
- 5. 日本ハムが3軍制検討 30年以降へ
- 6. 全国高校サッカー選手権 敗退
- 7. ウルフアロン、三角絞め”失神ＫＯ”勝利 デビュー戦で無差別級王座奪取 頭丸め柔道着脱いで入場…札止め東京ドーム大興奮「これからもずっとこれだけの人数に見られながら試合したい」
- 8. 引退の棚橋弘至、涙の１０カウント「愛してまーす！」絶叫 セレモニーはエアギター３連発締め 電撃登場の内藤哲也にはツバかけられる場面も
- 9. 【新日本】棚橋弘至 引退セレモニー後に胸中吐露「ああ、疲れたあ！」
- 10. 新星? ウルフアロンが劇的勝利
- 1. 嘘ついて…結婚発表にファン絶望
- 2. 櫻坂46・勝又 現役京大生と公表
- 3. 新婚の波瑠&高杉真宙「神対応」
- 4. おひとり様好き「孤独死コース」
- 5. ライブ中に落下 浜崎あゆみ謝罪
- 6. 人気YouTuber 違法視聴を謝罪
- 7. 棚橋 オカダ・カズチカに敗れる
- 8. 「外れなし女優」日曜劇場出演へ
- 9. 市川團十郎公開 長女に心配の声
- 10. 棚橋の引退式 ジェイ＆飯伏登場
- 1. 妊娠初期の流産 原因を説明
- 2. 50代で夫婦関係しんどくなる訳
- 3. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
- 4. 脂肪燃焼促進「食事習慣」とは
- 5. 正月飾り 可燃ゴミに出してOK?
- 6. 「ガンダム」スニーカーが登場
- 7. ハニーズの「ドレープトップス」
- 8. ダイソーのミッキートートが可愛
- 9. 「若返る魔女」のラブストーリー
- 10. 12星座占い 今日の運勢を診断
- 11. 夫の不倫相手はパートのおばさん
- 12. 愛される「フリルミニスカート」
- 13. 魚座・女性の運勢非常に強い主張
- 14. しまむら系列シャンブルに「リサとガスパール」アイテムが大量入荷！バッグ、ルームウェア、アクセサリーまでもりだくさん
- 15. 3COINS新作「旅行先での万能」
- 16. 【USJ】ヒトモシ&バケッチャがパーク初登場！パーティーからグッズまでゴーストタイプのポケモンたちに大興奮の体験レポ
- 17. キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア
- 18. コストコ イチオシの「おやつ」
- 19. 履き心地がよく機能的！これからの時期に持っておきたい【ムーンスター】のサンダルがAmazonにて特別価格で販売中！
- 20. アウトドア特化の防寒装備！【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonにて特別価格で販売中！