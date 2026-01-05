立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金562万円）が2日目を迎え、二次予選が行われる。12Rは鈴木玄人の動きに乗る吉田拓矢の差しが決まるとみた。S班の吉田が中心。目標の鈴木は前を志願した以上はいつもより早めに仕掛ける。道中援護からゴール前チョイ差しだ。伏見は小原の先行に乗って迫る。＜1＞吉田拓矢終始余裕はあったが、行くタイミングをなくしてもったいなかった。初の鈴木君へ。＜2＞松田治之