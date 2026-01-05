SVリーグの東レ静岡が今季初の連勝を飾った。日鉄堺との新年初の2連戦。前日に続きフルセットの末、見事な逆転勝利を収めた。セットカウント1―2の第4セット。マッチポイントを奪われながら試合をひっくり返して追い付くと、第5セットは上條とエイブリル（米国）のMB勢がブロックを決めてリードを奪い、そのまま逃げ切った。年をまたいで4試合連続フルセットの激闘。阿部裕太監督（44）は「最後は勝ち切ることができてうれし