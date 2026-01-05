女優の今田美桜（28歳）が、1月3日に放送された音楽番組「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（NHK）に出演。「紅白歌合戦」のリハーサルで、朝ドラ「あんぱん」の特別映像を見て涙を流し、「うれし涙でした」と語った。「紅白歌合戦」のメイキング映像などを振り返る番組で、司会を務めた今田美桜のリハーサルの様子をVTRで紹介。今田は司会として歌を歌ったり踊ったりしなければならず、リハーサルの場で「歌いながら踊るとい