Omoinotakeが、1月5日より公開される俳優・木戸大聖主演のユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春』新CMソングに新曲「Wonderland」が起用されたことを発表した。本楽曲は、「卒業」をテーマに、ユニ春2026 大学生篇CMソングとして書き下ろした新曲。卒業への想いを、UKガラージサウンドに乗せた明るくも切ない楽曲になっており、蔦谷好位置がプロデュースを手掛けている。ジャケットデザインは、アートディレクター・とんだ林