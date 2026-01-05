ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが４日、横浜アリーナで、コンサートツアー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２６’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」を開幕させた。川島如恵留（３１）が母校・青学大の躍動を喜んだ。前日に箱根駅伝で３連覇を達成。「本当に誇らしいというか、ありがたい。新年からとてもいいニュースを母校からいただけてうれしい」と笑顔。２日に往路の１区を家族４人で現地観戦したといい「