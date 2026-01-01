ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが４日、横浜アリーナで、コンサートツアー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２６’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」を開幕させた。１２月３日にリリースした３枚目のアルバム「’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」を引っ提げ、全国８カ所全３０公演を巡り、約３３万人を動員予定。松倉海斗（２８）プロデュースのステージの中で、２枚目のＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」が４月１５日に発