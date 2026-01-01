４人組ロックバンドのＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎが新曲「Ａｇａｉｎ」で、俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（１８日スタート、午後９・００）の主題歌を担当することが４日、分かった。ミスチルが日曜劇場で主題歌を担当するのは、０４年に妻夫木聡が主演した「オレンジデイズ」での「Ｓｉｇｎ」以来、２２年ぶり。民放の連続ドラマでは２０年のフジテレビ系「姉ちゃんの恋人」の「Ｂｒａｎｄｎｅｗｐｌ