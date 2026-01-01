ＤｅＮＡが、前阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）と契約合意したことが４日、分かった。近日中に発表される。同投手は阪神との契約交渉を打ち切り、一時はソフトバンク入りが有力視されたが、昨年１２月中旬にＤｅＮＡと契約合意間近であることが判明。滞りなく入団が決まった。２６年は「ハマのデュープ」として腕を振る。デュプランティエは来日１年目の昨季、１５試合に登板して６勝３敗、防御率１・３９の好成績