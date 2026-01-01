１月４日に開催されるラ・リーガの第18節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦する。ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の初陣となるこの試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、前節のレバンテ戦で今季２点目を決めた久保が順当に名を連ねた。また、サンセ（Bチーム）に所属する20歳のDF喜多壱也が初めて、ベンチ入りを果たした。久保の２戦連発と共に、喜多の