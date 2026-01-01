北海道・小樽警察署は2026年1月4日、建造物侵入の疑いで小樽市の無職の男(65)を逮捕しました。男は1月4日午後2時22分ごろから2時28分ごろにかけて、小樽市富岡1丁目のスーパーの1階にある女子トイレに侵入した疑いがもたれています。スーパーの従業員が午後2時半ごろ、「男が女子トイレに入って出てこない」と警察に通報し、駆けつけた警察官がスーパーの近くで男を逮捕しました。男は「女性