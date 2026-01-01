北海道・苫小牧警察署は2026年1月4日、北海道苫小牧市の住宅街でクマの目撃情報があったと発表しました。目撃情報があったのは苫小牧市ウトナイ北12丁目の市道交差点です。警察によりますと、4日午後9時半ごろ、車で通りがかったドライバーが体長約2メートルのクマ1頭を目撃したということです。クマはその後、近くの清流公園方向に立ち去っていて、警察が周辺を探しましたが、痕跡は確認できなかったということです。