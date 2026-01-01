◇スペイン1部第18節RソシエダードーAマドリード（2026年1月4日サンセバスチャン）レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）がW杯イヤー初戦となる4日の本拠アトレチコ・マドリード戦でスタメン入り。さらにBチーム所属のU-21日本代表DF喜多壱也（20）がスペイン1部初のベンチ入り。電撃デビューなるか注目が集まる。マタラッツォ新監督初陣となる一戦でMF久保は昨年から引き続き先発メンバー入り。Bチー