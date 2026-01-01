俳優役所広司（70）が、auじぶん銀行のTVCM「60年1組じぶん先生」編に出演することが5日、分かった。同CMは5日から放送開始される。将来のお金に漠然とした不安を抱える生徒役である60代の男女に対して、役所が「じぶん先生」として、「将来のお金が不安な時代に、どのように銀行を選ぶと良いか」についての授業を行うもの。金融機関を選ぶアクションがお客さまの家計を助け、未来を明るくする大きな1歩になるという「てがたく、ト