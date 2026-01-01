TravisJapanが4日、横浜アリーナで全国ツアーの初日を迎えた。きらめく銀色のセットアップに身を包んだ7人がイチゴ形のタイムマシーンに乗って登場し、「GRAVITATE」でスタート。松田元太（26）は「あけおめ！」と新年を祝い、リーダーの宮近海斗（28）は「最高の旅にしようぜ！」と1万5000人を夢の時間にいざなった。アルバム「’stravelers」を引っ提げてのツアーで、松倉海斗（28）が演出を担当。時空やジャンルを超