Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」の開幕を迎えた。全国8都市をまわる今ツアーでは、全30公演で約33万人を動員予定。以下は、公演前の囲み取材一問一答。◇◇◇−見どころは松倉海斗（アルバム名）「's travelers」はコンセプチュアルなアルバムでライブもそんな感じになっています。テーマパークとか、アトラクションに乗っているような感覚になれる