ミスチルが日曜劇場に帰ってくる。18日スタートのTBS「リブート」（日曜後9・00）の主題歌にMr.Childrenの新曲「Again」が起用される。同枠の主題歌を歌うのは「オレンジデイズ」（2004年）の「Sign」以来、約22年ぶり。ドラマ主題歌を務めるのも約5年ぶりとなる。ドラマは鈴木亮平（42）が主演。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、警視庁の悪徳刑事になり切って真実を追求してい