Travis Japanが4日、横浜アリーナで全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」の開幕を迎えた。代名詞のダンスパフォーマンスにのせ「JUST DANCE！」など、アンコールを含めジャンルレスな32曲を披露した。◇◇◇青学大出身の川島如恵留（のえる、31）は、母校の第102回箱根駅伝優勝を祝福した。史上初の同一チーム2度目の3連覇に加え、大会新記録で9度目の総合優勝を達成。「本当に誇らしいと