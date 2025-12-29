【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanが2026年1月4日、神奈川・横浜アリーナにて「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開催。公演前の囲み取材にて、2026年の抱負や先輩からのお年玉事情を語った。【写真】トラジャにお年玉をあげた先輩◆Travis Japan、お年玉をもらった先輩明かす2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」について聞かれると中村海人は「楽し