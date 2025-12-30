【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanが2026年1月4日、神奈川・横浜アリーナにて「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開催。公演前の囲み取材にて、昨年のツアー開幕時は活動休止中だった川島如恵留も含めた7人で迎える初日への心境や、松倉海斗プロデュースの本ツアーの魅力を語った。【写真】トラジャ、7人そろったツアー初日の姿◆Travis Japan、7人でのツアー開幕に喜びシルバーの煌めく衣装を纏い「よろし