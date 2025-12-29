【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanが2026年1月4日、神奈川・横浜アリーナにて「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」を開催。ここでは初日の様子をレポートする。【※ネタバレ・セットリストに触れる箇所あり】【写真】トラジャ、ライブで生演奏◆松倉海斗演出「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」開幕「Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers」は2025年12月3日にリリースした 3rd ALBUM「's