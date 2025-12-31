【モデルプレス＝2026/01/05】女優の畑芽育とジュニアの内田煌音が、1月5日より放映開始される看護師の転職支援サービス「看護roo！転職（カンゴルー転職）」の新CMに出演。映画「うちの弟どもがすみません」で姉弟役として共演して以来、約1年ぶりに再共演している。【写真】畑芽育＆STARTOジュニア、1年前共演時の“ゼロ距離ラブコメ”姉弟役姿◆畑芽育＆内田煌音、約1年ぶり再共演今回のCMは、看護師役を演じる畑と患者役を演じ